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Климов Андрей Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Климов Андрей Федоров
Пол
муж
Номер записи
2708
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
253
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Климова Федора Спиридонова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 253
01 | Климов Федор Спиридонов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Климова Агафья Федорова: 39 / - | крестьянка - жена Климова Федора Спиридонова [1]
03 | Климов Андрей Федоров: 19 / - | крестьянин - сын Климова Федора Спиридонова [1]
04 | Климов Иван Федоров: 10 / 23 | крестьянин - сын Климова Федора Спиридонова [1]
05 | Климова Мария Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Климова Ивана Федорова [4]
06 | Климов Яков Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Климова Ивана Федорова [4]
07 | Климов Егор Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Климова Ивана Федорова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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