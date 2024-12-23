Климов Федор Спиридонов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Климов Федор Спиридонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2706
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 253
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1742
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 253
01 | Климов Федор Спиридонов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Климова Агафья Федорова: 39 / - | крестьянка - жена Климова Федора Спиридонова [1]
03 | Климов Андрей Федоров: 19 / - | крестьянин - сын Климова Федора Спиридонова [1]
04 | Климов Иван Федоров: 10 / 23 | крестьянин - сын Климова Федора Спиридонова [1]
05 | Климова Мария Васильева: - / 21 | крестьянка - жена Климова Ивана Федорова [4]
06 | Климов Яков Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Климова Ивана Федорова [4]
07 | Климов Егор Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Климова Ивана Федорова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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