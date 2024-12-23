Интяев Михаил Антонов
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Интяев Михаил Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2705
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 252
- Номер в семье/дворе
- 15
- Родственная связь
- сын Интяева Антона Семенова [4]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 877
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 252
01 | Интяев Антон Семенов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Интяева Василиса Иванова: 42 / - | крестьянка - жена Интяева Антона Семенова [1]
03 | Интяева Федора Куприянова: 69 / - | крестьянская вдова - мать Интяева Антона Семенова [1]
04 | Интяев Антон Семенов: 28 / 41 | крестьянин - брат Интяева Антона Семенова [1]
05 | Интяева Василиса Яковлева: 31 / 44 | крестьянка - жена Интяева Антона Семенова [4]
06 | Интяев Данила Антонов: 19 / 32 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
07 | Интяева Ирина Емельянова: 18 / 31 | крестьянка - жена Интяева Данилы Антонова [6]
08 | Интяев Тимофей Антонов: 12 / - | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
09 | Интяев Иван Антонов: 3 / 16 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
10 | Интяева Татьяна Антонова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Интяева Антона Семенова [1]
11 | Интяев Карп Антонов: - / 12 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
12 | Интяев Севастьян Антонов: 4 / 17 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [4]
13 | Интяева Василиса Трофимова: - / 18 | крестьянка - жена Интяева Севастьяна Антонова [12]
14 | Интяева Анна Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Интяева Антона Семенова [4]
15 | Интяев Михаил Антонов: - / 4 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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