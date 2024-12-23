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Интяева Василиса Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Интяева Василиса Иванова
Пол
жен
Номер записи
2692
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
252
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Интяева Антона Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1740
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 876об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 252
01 | Интяев Антон Семенов: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Интяева Василиса Иванова: 42 / - | крестьянка - жена Интяева Антона Семенова [1]
03 | Интяева Федора Куприянова: 69 / - | крестьянская вдова - мать Интяева Антона Семенова [1]
04 | Интяев Антон Семенов: 28 / 41 | крестьянин - брат Интяева Антона Семенова [1]
05 | Интяева Василиса Яковлева: 31 / 44 | крестьянка - жена Интяева Антона Семенова [4]
06 | Интяев Данила Антонов: 19 / 32 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
07 | Интяева Ирина Емельянова: 18 / 31 | крестьянка - жена Интяева Данилы Антонова [6]
08 | Интяев Тимофей Антонов: 12 / - | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
09 | Интяев Иван Антонов: 3 / 16 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
10 | Интяева Татьяна Антонова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Интяева Антона Семенова [1]
11 | Интяев Карп Антонов: - / 12 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [1]
12 | Интяев Севастьян Антонов: 4 / 17 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [4]
13 | Интяева Василиса Трофимова: - / 18 | крестьянка - жена Интяева Севастьяна Антонова [12]
14 | Интяева Анна Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Интяева Антона Семенова [4]
15 | Интяев Михаил Антонов: - / 4 | крестьянин - сын Интяева Антона Семенова [4]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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