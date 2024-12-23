Мухина Дарья Ермолаева
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Мухина Дарья Ермолаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2684
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 251
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- дочь Мухина Ермолая Екимова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 876
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 251
01 | Мухин Яков Екимов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Мухина Анастасия Федорова: 45 / - | крестьянка - жена Мухина Якова Екимова [1]
03 | Мухин Ермолай Екимов: 31 / 44 | крестьянин - брат Мухина Якова Екимова [1]
04 | Мухина Аксинья Андреева: 28 / 41 | крестьянка - жена Мухина Ермолая Екимова [3]
05 | Мухин Иван Яковлев: 21 / 34 | крестьянин - сын Мухина Якова Екимова [1]
06 | Мухина Феодосия Алексеева: 21 / 34 | крестьянка - жена Мухина Ивана Яковлева [5]
07 | Мухина Афимья Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Мухина Якова Екимова [1]
08 | Мухин Данила Ермолаев: 13 / 26 | крестьянин - сын Мухина Ермолая Екимова [3]
09 | Мухина Анна Федорова: - / 23 | крестьянка - жена Мухина Данилы Ермолаева [8]
10 | Мухина Наталья Ермолаева: 6 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Екимова [3]
11 | Мухина Дарья Ермолаева: 5 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Екимова [3]
12 | Мухин Семен Ермолаев: - / 2 | крестьянин - сын Мухина Ермолая Екимова [3]
13 | Мухина Анна Иванова: 1 / - | крестьянка - дочь Мухина Ивана Яковлева [5]
14 | Мухин Степан Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Мухина Ивана Яковлева [5]
15 | Мухин Василий Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Мухина Ивана Яковлева [5]
16 | Мухин Николай Данилов: - / 4 | крестьянин - сын Мухина Данилы Ермолаева [8]
17 | Мухина Афимья Данилова: - / 0 | крестьянка - дочь Мухина Данилы Ермолаева [8]
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