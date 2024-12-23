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Мухин Яков Екимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мухин Яков Екимов
Пол
муж
Номер записи
2674
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
251
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1736
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 876
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 251
01 | Мухин Яков Екимов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Мухина Анастасия Федорова: 45 / - | крестьянка - жена Мухина Якова Екимова [1]
03 | Мухин Ермолай Екимов: 31 / 44 | крестьянин - брат Мухина Якова Екимова [1]
04 | Мухина Аксинья Андреева: 28 / 41 | крестьянка - жена Мухина Ермолая Екимова [3]
05 | Мухин Иван Яковлев: 21 / 34 | крестьянин - сын Мухина Якова Екимова [1]
06 | Мухина Феодосия Алексеева: 21 / 34 | крестьянка - жена Мухина Ивана Яковлева [5]
07 | Мухина Афимья Яковлева: 15 / - | крестьянка - дочь Мухина Якова Екимова [1]
08 | Мухин Данила Ермолаев: 13 / 26 | крестьянин - сын Мухина Ермолая Екимова [3]
09 | Мухина Анна Федорова: - / 23 | крестьянка - жена Мухина Данилы Ермолаева [8]
10 | Мухина Наталья Ермолаева: 6 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Екимова [3]
11 | Мухина Дарья Ермолаева: 5 / - | крестьянка - дочь Мухина Ермолая Екимова [3]
12 | Мухин Семен Ермолаев: - / 2 | крестьянин - сын Мухина Ермолая Екимова [3]
13 | Мухина Анна Иванова: 1 / - | крестьянка - дочь Мухина Ивана Яковлева [5]
14 | Мухин Степан Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Мухина Ивана Яковлева [5]
15 | Мухин Василий Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Мухина Ивана Яковлева [5]
16 | Мухин Николай Данилов: - / 4 | крестьянин - сын Мухина Данилы Ермолаева [8]
17 | Мухина Афимья Данилова: - / 0 | крестьянка - дочь Мухина Данилы Ермолаева [8]
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