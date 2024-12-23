Ерыкалин Степан Егоров
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Ерыкалин Степан Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2670
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 250
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 876
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 250
01 | Ерыкалин Егор Егоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Ерыкалина Лукерья Алексеева: 37 / 50 | крестьянка - жена Ерыкалина Егора Егорова [1]
03 | Ерыкалин Савелий Егоров: 15 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
04 | Ерыкалин Дмитрий Егоров: 11 / 24 | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
05 | Ерыкалина Софья Алексеева: - / 23 | крестьянка - жена Ерыкалина Дмитрия Егорова [4]
06 | Ерыкалин Степан Егоров: 7 / 20 | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
07 | Ерыкалина Авдотья Васильева: - / 18 | крестьянка - жена Ерыкалина Степана Егорова [6]
08 | Ерыкалин Яков Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
09 | Ерыкалина Елена Егорова: 13 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Егора Егорова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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