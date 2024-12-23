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Ерыкалин Савелий Егоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ерыкалин Савелий Егоров
Пол
муж
Номер записи
2667
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
250
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1767
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 876
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 250
01 | Ерыкалин Егор Егоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Ерыкалина Лукерья Алексеева: 37 / 50 | крестьянка - жена Ерыкалина Егора Егорова [1]
03 | Ерыкалин Савелий Егоров: 15 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
04 | Ерыкалин Дмитрий Егоров: 11 / 24 | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
05 | Ерыкалина Софья Алексеева: - / 23 | крестьянка - жена Ерыкалина Дмитрия Егорова [4]
06 | Ерыкалин Степан Егоров: 7 / 20 | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
07 | Ерыкалина Авдотья Васильева: - / 18 | крестьянка - жена Ерыкалина Степана Егорова [6]
08 | Ерыкалин Яков Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Ерыкалина Егора Егорова [1]
09 | Ерыкалина Елена Егорова: 13 / - | крестьянка - дочь Ерыкалина Егора Егорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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