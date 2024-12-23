Горбунов Василий Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Горбунов Василий Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2663
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 249
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 875об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 249
01 | Горбунов Никита Тимофеев: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Агафья Федорова: 45 / - | крестьянская вдова - мать Горбунова Никиты Тимофеева [1]
03 | Горбунова Феодосия Федорова: - / 33 | крестьянка - жена Горбунова Никиты Тимофеева [1]
04 | Горбунов Иван Никитин: - / 10 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
05 | Горбунов Василий Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
06 | Горбунов Яков Никитин: - / 2 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.