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Горбунова Агафья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Горбунова Агафья Федорова
Пол
жен
Номер записи
2660
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
249
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Горбунова Никиты Тимофеева [1]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 875об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 249
01 | Горбунов Никита Тимофеев: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Агафья Федорова: 45 / - | крестьянская вдова - мать Горбунова Никиты Тимофеева [1]
03 | Горбунова Феодосия Федорова: - / 33 | крестьянка - жена Горбунова Никиты Тимофеева [1]
04 | Горбунов Иван Никитин: - / 10 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
05 | Горбунов Василий Никитин: - / 5 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
06 | Горбунов Яков Никитин: - / 2 | крестьянин - сын Горбунова Никиты Тимофеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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