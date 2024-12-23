Гринина Пелагея Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Гринина Пелагея Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2655
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 248
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Гринина Федора Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 875об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 248
01 | Гринин Федор Михайлов: 26 / 39 | крестьянин - глава
02 | Гринина Анисья Алексеева: 27 / - | крестьянка - жена Гринина Федора Михайлова [1]
03 | Гринин Афанасий Михайлов: 24 / 37 | крестьянин - брат Гринина Федора Михайлова [1]
04 | Гринина Прасковья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Гринина Афанасия Михайлова [3]
05 | Гринин Данила Федоров: 9 / - | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
06 | Гринин Ермолай Федоров: 6 / 19 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
07 | Гринина Фекла Федорова: 12 / - | крестьянка - дочь Гринина Федора Михайлова [1]
08 | Гринина Пелагея Федорова: 11 / - | крестьянка - дочь Гринина Федора Михайлова [1]
09 | Гринин Никита Федоров: - / 8 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
10 | Гринин Матвей Федоров: - / 5 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
11 | Гринин Павел Семенов: - / 4 | крестьянин - пасынок Гринина Федора Михайлова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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