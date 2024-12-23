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Гринин Ермолай Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гринин Ермолай Федоров
Пол
муж
Номер записи
2653
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
248
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Гринина Федора Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 875об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 248
01 | Гринин Федор Михайлов: 26 / 39 | крестьянин - глава
02 | Гринина Анисья Алексеева: 27 / - | крестьянка - жена Гринина Федора Михайлова [1]
03 | Гринин Афанасий Михайлов: 24 / 37 | крестьянин - брат Гринина Федора Михайлова [1]
04 | Гринина Прасковья Иванова: - / 33 | крестьянка - жена Гринина Афанасия Михайлова [3]
05 | Гринин Данила Федоров: 9 / - | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
06 | Гринин Ермолай Федоров: 6 / 19 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
07 | Гринина Фекла Федорова: 12 / - | крестьянка - дочь Гринина Федора Михайлова [1]
08 | Гринина Пелагея Федорова: 11 / - | крестьянка - дочь Гринина Федора Михайлова [1]
09 | Гринин Никита Федоров: - / 8 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
10 | Гринин Матвей Федоров: - / 5 | крестьянин - сын Гринина Федора Михайлова [1]
11 | Гринин Павел Семенов: - / 4 | крестьянин - пасынок Гринина Федора Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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