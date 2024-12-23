Гринина Марфа Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Гринина Марфа Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2647
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 247
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Гринина Василия Яковлева [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 875
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 247
01 | Гринин Василий Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Гринина Пелагея Иванова: 57 / - | крестьянская вдова - мать Гринина Василия Яковлева [1]
03 | Гринина Василиса Степанова: 24 / 37 | крестьянка - жена Гринина Василия Яковлева [1]
04 | Гринина Авдотья Яковлева: 20 / - | крестьянка - сестра Гринина Василия Яковлева [1]
05 | Гринина Ирина Васильева: 2 / - | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
06 | Гринина Анисья Васильева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
07 | Гринина Домна Васильева: 0 / - | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
08 | Гринин Никифор Васильев: - / 11 | крестьянин - сын Гринина Василия Яковлева [1]
09 | Гринин Никита Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Гринина Василия Яковлева [1]
10 | Гринина Марфа Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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