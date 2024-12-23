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Гринина Василиса Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гринина Василиса Степанова
Пол
жен
Номер записи
2640
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
247
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Гринина Василия Яковлева [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 247
01 | Гринин Василий Яковлев: 23 / 36 | крестьянин - глава
02 | Гринина Пелагея Иванова: 57 / - | крестьянская вдова - мать Гринина Василия Яковлева [1]
03 | Гринина Василиса Степанова: 24 / 37 | крестьянка - жена Гринина Василия Яковлева [1]
04 | Гринина Авдотья Яковлева: 20 / - | крестьянка - сестра Гринина Василия Яковлева [1]
05 | Гринина Ирина Васильева: 2 / - | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
06 | Гринина Анисья Васильева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
07 | Гринина Домна Васильева: 0 / - | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
08 | Гринин Никифор Васильев: - / 11 | крестьянин - сын Гринина Василия Яковлева [1]
09 | Гринин Никита Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Гринина Василия Яковлева [1]
10 | Гринина Марфа Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Гринина Василия Яковлева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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