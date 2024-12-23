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Гринин Яков Петров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гринин Яков Петров
Пол
муж
Номер записи
2637
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Гринина Петра Леонтьева [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 246
01 | Гринин Петр Леонтьев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Гринина Феодосия Алексеева: 41 / - | крестьянка - жена Гринина Петра Леонтьева [1]
03 | Гринин Иван Петров: 6 / 19 | крестьянин - сын Гринина Петра Леонтьева [1]
04 | Гринина Агафья Парфенова: - / 20 | крестьянка - жена Гринина Ивана Петрова [3]
05 | Гринина Афимья Петрова: 11 / - | крестьянка - дочь Гринина Петра Леонтьева [1]
06 | Гринин Яков Петров: 5 / 18 | крестьянин - сын Гринина Петра Леонтьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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