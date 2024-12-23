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Гринина Агафья Парфенова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Гринина Агафья Парфенова
Пол
жен
Номер записи
2635
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Гринина Ивана Петрова [3]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
20
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1775
Год смерти
1792
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 246
01 | Гринин Петр Леонтьев: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Гринина Феодосия Алексеева: 41 / - | крестьянка - жена Гринина Петра Леонтьева [1]
03 | Гринин Иван Петров: 6 / 19 | крестьянин - сын Гринина Петра Леонтьева [1]
04 | Гринина Агафья Парфенова: - / 20 | крестьянка - жена Гринина Ивана Петрова [3]
05 | Гринина Афимья Петрова: 11 / - | крестьянка - дочь Гринина Петра Леонтьева [1]
06 | Гринин Яков Петров: 5 / 18 | крестьянин - сын Гринина Петра Леонтьева [1]
Комментарий наборщика
Возможно, дочь Сескунова Парфена Андреева (см. л.826 того же дела). Несоответствие по возрасту 5 лет.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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