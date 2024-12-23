Богадельников Петр Ермолаев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Богадельников Петр Ермолаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2630
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 245
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 245
01 | Богадельников Ермолай Семенов: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Богадельникова Авдотья Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Богадельникова Ермолая Семенова [1]
03 | Богадельников Яков Ермолаев: 10 / 23 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
04 | Богадельникова Надежда Федорова: - / 25 | крестьянка - жена Богадельникова Якова Ермолаева [3]
05 | Богадельников Петр Ермолаев: 7 / 20 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
06 | Богадельников Петр Ермолаев: 6 / 19 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
07 | Богадельникова Прасковья Ермолаева: 15 / 28 | крестьянка - дочь Богадельникова Ермолая Семенова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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