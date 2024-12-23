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Богадельникова Надежда Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Богадельникова Надежда Федорова
Пол
жен
Номер записи
2628
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
245
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Богадельникова Якова Ермолаева [3]
Откуда прибыл
д. Чуварлейка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина поступления
взята в вотчине госпожи моей
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 245
01 | Богадельников Ермолай Семенов: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Богадельникова Авдотья Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Богадельникова Ермолая Семенова [1]
03 | Богадельников Яков Ермолаев: 10 / 23 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
04 | Богадельникова Надежда Федорова: - / 25 | крестьянка - жена Богадельникова Якова Ермолаева [3]
05 | Богадельников Петр Ермолаев: 7 / 20 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
06 | Богадельников Петр Ермолаев: 6 / 19 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
07 | Богадельникова Прасковья Ермолаева: 15 / 28 | крестьянка - дочь Богадельникова Ермолая Семенова [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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