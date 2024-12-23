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Богадельников Яков Ермолаев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Богадельников Яков Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
2627
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
245
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 245
01 | Богадельников Ермолай Семенов: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Богадельникова Авдотья Васильева: 29 / 42 | крестьянка - жена Богадельникова Ермолая Семенова [1]
03 | Богадельников Яков Ермолаев: 10 / 23 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
04 | Богадельникова Надежда Федорова: - / 25 | крестьянка - жена Богадельникова Якова Ермолаева [3]
05 | Богадельников Петр Ермолаев: 7 / 20 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
06 | Богадельников Петр Ермолаев: 6 / 19 | крестьянин - сын Богадельникова Ермолая Семенова [1]
07 | Богадельникова Прасковья Ермолаева: 15 / 28 | крестьянка - дочь Богадельникова Ермолая Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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