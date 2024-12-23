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Микишенкова Дарья Леонтьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Микишенкова Дарья Леонтьева
Пол
жен
Номер записи
2624
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
244
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 244
01 | Микишенкова Дарья Леонтьева: 27 / 40 | крестьянка - глава
Дополнительная информация в записи
После умершего Леонтия Емельянова дочь.
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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