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Косов Дмитрий Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Косов Дмитрий Трофимов
Пол
муж
Номер записи
2623
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
243
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Косова Трофима Федорова [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 874
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 243
01 | Косов Федор Тимофеев: 62 / 75 | крестьянин - глава
02 | Косов Трофим Федоров: 28 / 41 | крестьянин - сын Косова Федора Тимофеева [1]
03 | Косова Аксинья Анисимова: 24 / 37 | крестьянка - жена Косова Трофима Федорова [2]
04 | Косов Павел Трофимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
05 | Косова Анна Трофимова: 1 / - | крестьянка - дочь Косова Трофима Федорова [2]
06 | Косова Аксинья Трофимова: 0 / - | крестьянка - дочь Косова Трофима Федорова [2]
07 | Косов Петр Трофимов: - / 6 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
08 | Косов Дмитрий Трофимов: - / 2 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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