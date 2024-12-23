Косов Федор Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Косов Федор Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2616
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 243
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 62
- Возраст по текущей РС
- 75
- Год рождения вычисленный
- 1720
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 873об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 243
01 | Косов Федор Тимофеев: 62 / 75 | крестьянин - глава
02 | Косов Трофим Федоров: 28 / 41 | крестьянин - сын Косова Федора Тимофеева [1]
03 | Косова Аксинья Анисимова: 24 / 37 | крестьянка - жена Косова Трофима Федорова [2]
04 | Косов Павел Трофимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
05 | Косова Анна Трофимова: 1 / - | крестьянка - дочь Косова Трофима Федорова [2]
06 | Косова Аксинья Трофимова: 0 / - | крестьянка - дочь Косова Трофима Федорова [2]
07 | Косов Петр Трофимов: - / 6 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
08 | Косов Дмитрий Трофимов: - / 2 | крестьянин - сын Косова Трофима Федорова [2]
- Дополнительная информация в записи
- вдов
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.