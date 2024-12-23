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Микишенкова Анисья Кузьмина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Микишенкова Анисья Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
2614
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
242
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Микишенкова Кузьмы Васильева [3]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 873об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 242
01 | Микишенков Василий Федоров: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Микишенкова Ирина Никитина: 43 / - | крестьянка - жена Микишенкова Василия Федорова [1]
03 | Микишенков Кузьма Васильев: 26 / 39 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Федорова [1]
04 | Микишенкова Домна Семенова: 37 / 40 | крестьянка - жена Микишенкова Кузьмы Васильева [3]
05 | Микишенков Дмитрий Васильев: 20 / 33 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Федорова [1]
06 | Микишенкова Прасковья Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Микишенкова Дмитрия Васильева [5]
07 | Микишенкова Анисья Кузьмина: 6 / 19 | крестьянка - дочь Микишенкова Кузьмы Васильева [3]
08 | Микишенкова Авдотья Дмитриева: - / 6 | крестьянка - дочь Микишенкова Дмитрия Васильева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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