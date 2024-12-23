Микишенкова Прасковья Михайлова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Микишенкова Прасковья Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2613
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 242
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Микишенкова Дмитрия Васильева [5]
- Откуда прибыл
- с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 873
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 242
01 | Микишенков Василий Федоров: 50 / 63 | крестьянин - глава
02 | Микишенкова Ирина Никитина: 43 / - | крестьянка - жена Микишенкова Василия Федорова [1]
03 | Микишенков Кузьма Васильев: 26 / 39 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Федорова [1]
04 | Микишенкова Домна Семенова: 37 / 40 | крестьянка - жена Микишенкова Кузьмы Васильева [3]
05 | Микишенков Дмитрий Васильев: 20 / 33 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Федорова [1]
06 | Микишенкова Прасковья Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Микишенкова Дмитрия Васильева [5]
07 | Микишенкова Анисья Кузьмина: 6 / 19 | крестьянка - дочь Микишенкова Кузьмы Васильева [3]
08 | Микишенкова Авдотья Дмитриева: - / 6 | крестьянка - дочь Микишенкова Дмитрия Васильева [5]
- Комментарий наборщика
- Дочь Михаила Родионова (см. ЦАНО ф.60 оп.2 д.9 л.315).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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