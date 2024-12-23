Микишенков Василий Васильев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Микишенков Василий Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2604
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 240
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- сын Микишенкова Василия Анисимова [5]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 873
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 240
01 | Микишенков Иван Петров: 57 / 64 | крестьянин - глава
02 | Микишенкова Февронья Леонтьева: 45 / 58 | крестьянка - жена Микишенкова Ивана Петрова [1]
03 | Микишенков Игнатий Петров: 42 / 55 | крестьянин - брат Микишенкова Ивана Петрова [1]
04 | Микишенкова Авдотья Григорьева: 39 / - | крестьянка - жена Микишенкова Игнатия Петрова [3]
05 | Микишенков Василий Анисимов: 26 / - | крестьянин - племянник Микишенкова Ивана Петрова [1]
06 | Микишенкова Василиса Никифорова: 31 / 44 | крестьянка - жена Микишенкова Василия Анисимова [5]
07 | Микишенков Иван Иванов: 7 / - | крестьянин - сын Микишенкова Ивана Петрова [1]
08 | Микишенкова Авдотья Иванова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Микишенкова Ивана Петрова [1]
09 | Микишенков Петр Игнатьев: 9 / - | крестьянин - сын Микишенкова Игнатия Петрова [3]
10 | Микишенкова Ульяна Игнатьева: 14 / - | крестьянка - дочь Микишенкова Игнатия Петрова [3]
11 | Микишенков Иван Васильев: 6 / 19 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Анисимова [5]
12 | Микишенкова Аграфена Васильева: 2 / - | крестьянка - дочь Микишенкова Василия Анисимова [5]
13 | Микишенкова Аксинья Васильева: 0 / 13 | крестьянка - дочь Микишенкова Василия Анисимова [5]
14 | Микишенков Василий Васильев: - / 10 | крестьянин - сын Микишенкова Василия Анисимова [5]
15 | Микишенкова Прасковья Васильева: - / 8 | крестьянка - дочь Микишенкова Василия Анисимова [5]
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