Микишенков Матвей Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Микишенков Матвей Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2590
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 239
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 872
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 239
01 | Микишенков Герасим Федоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Микишенкова Марфа Петрова: 53 / - | крестьянская вдова - мать Микишенкова Герасима Федорова [1]
03 | Микишенкова Аксинья Никифорова: 61 / - | крестьянская вдова - тетя Микишенкова Герасима Федорова [1]
04 | Микишенкова Анна Петрова: 36 / 49 | крестьянка - жена Микишенкова Герасима Федорова [1]
05 | Микишенкова Ирина Данилова: 24 / - | крестьянка - дочь Микишенковой Аксиньи Никифоровой [3]
06 | Микишенкова Пелагея Алексеева: 48 / - | крестьянская вдова - свойственница Микишенкова Герасима Федорова [1]
07 | Микишенков Иван Сергеев: 38 / 51 | крестьянин - сын Микишенковой Пелагеи Алексеевой [6]
08 | Микишенкова Авдотья Андреева: 41 / - | крестьянка - жена Микишенкова Ивана Сергеева [7]
09 | Микишенкова Марфа Сергеева: 22 / 35 | крестьянка - дочь Микишенковой Пелагеи Алексеевой [6]
10 | Микишенков Андрей Иванов: 21 / 34 | крестьянин - сын Микишенкова Ивана Сергеева [7]
11 | Микишенкова Екатерина Емельянова: 21 / 34 | крестьянка - жена Микишенкова Андрея Иванова [10]
12 | Микишенкова Авдотья Иванова: 10 / - | крестьянка - дочь Микишенкова Ивана Сергеева [7]
13 | Микишенков Матвей Андреев: 0 / - | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
14 | Микишенкова Марина Андреева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Микишенкова Андрея Иванова [10]
15 | Микишенков Иван Андреев: - / 10 | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
16 | Микишенков Матвей Андреев: - / 1 | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
- Комментарий наборщика
- Ошибочно указан как сын Андрея Сергеева.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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