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Микишенкова Аксинья Никифорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Микишенкова Аксинья Никифорова
Пол
жен
Номер записи
2577
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
239
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
тетя Микишенкова Герасима Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1721
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 871
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 239
01 | Микишенков Герасим Федоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Микишенкова Марфа Петрова: 53 / - | крестьянская вдова - мать Микишенкова Герасима Федорова [1]
03 | Микишенкова Аксинья Никифорова: 61 / - | крестьянская вдова - тетя Микишенкова Герасима Федорова [1]
04 | Микишенкова Анна Петрова: 36 / 49 | крестьянка - жена Микишенкова Герасима Федорова [1]
05 | Микишенкова Ирина Данилова: 24 / - | крестьянка - дочь Микишенковой Аксиньи Никифоровой [3]
06 | Микишенкова Пелагея Алексеева: 48 / - | крестьянская вдова - свойственница Микишенкова Герасима Федорова [1]
07 | Микишенков Иван Сергеев: 38 / 51 | крестьянин - сын Микишенковой Пелагеи Алексеевой [6]
08 | Микишенкова Авдотья Андреева: 41 / - | крестьянка - жена Микишенкова Ивана Сергеева [7]
09 | Микишенкова Марфа Сергеева: 22 / 35 | крестьянка - дочь Микишенковой Пелагеи Алексеевой [6]
10 | Микишенков Андрей Иванов: 21 / 34 | крестьянин - сын Микишенкова Ивана Сергеева [7]
11 | Микишенкова Екатерина Емельянова: 21 / 34 | крестьянка - жена Микишенкова Андрея Иванова [10]
12 | Микишенкова Авдотья Иванова: 10 / - | крестьянка - дочь Микишенкова Ивана Сергеева [7]
13 | Микишенков Матвей Андреев: 0 / - | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
14 | Микишенкова Марина Андреева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Микишенкова Андрея Иванова [10]
15 | Микишенков Иван Андреев: - / 10 | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
16 | Микишенков Матвей Андреев: - / 1 | крестьянин - сын Микишенкова Андрея Иванова [10]
Комментарий наборщика
Вдова Микишенкова Данилы Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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