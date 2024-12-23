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Клоков Дмитрий Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клоков Дмитрий Герасимов
Пол
муж
Номер записи
2573
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
238
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Клокова Герасима Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1777
Год смерти
1788
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 871
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 238
01 | Клоков Герасим Степанов: 33 / 46 | крестьянин - глава
02 | Клокова Мария Зотова: 29 / 42 | крестьянка - жена Клокова Герасима Степанова [1]
03 | Клоков Дмитрий Герасимов: 5 / - | крестьянин - сын Клокова Герасима Степанова [1]
04 | Клокова Фекла Герасимова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Клокова Герасима Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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