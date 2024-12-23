Клокова Мария Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлокова Мария Зотова

Клокова Мария Зотова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Мария Зотова
Пол
жен
Номер записи
2572
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
238
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Клокова Герасима Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 871
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 238
01 | Клоков Герасим Степанов: 33 / 46 | крестьянин - глава
02 | Клокова Мария Зотова: 29 / 42 | крестьянка - жена Клокова Герасима Степанова [1]
03 | Клоков Дмитрий Герасимов: 5 / - | крестьянин - сын Клокова Герасима Степанова [1]
04 | Клокова Фекла Герасимова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Клокова Герасима Степанова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.