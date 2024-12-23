Клокова Акулина Егорова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Клокова Акулина Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2566
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 237
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Клокова Егора Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 870об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 237
01 | Клоков Егор Михайлов: 24 / 37 | крестьянин - глава
02 | Клокова Авдотья Харитонова: 43 / 56 | крестьянка - жена Клокова Егора Михайлова [1]
03 | Клоков Игнатий Михайлов: 32 / 45 | крестьянин - брат Клокова Егора Михайлова [1]
04 | Клокова Мария Никифорова: 39 / 52 | крестьянка - жена Клокова Игнатия Михайлова [3]
05 | Клоков Терентий Егоров: 14 / 27 | крестьянин - сын Клокова Егора Михайлова [1]
06 | Клокова Елена Григорьева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Терентия Егорова [5]
07 | Клокова Фекла Егорова: 17 / 30 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
08 | Клокова Акулина Егорова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
09 | Клокова Ирина Игнатьева: 0 / - | крестьянка - дочь Клокова Игнатия Михайлова [3]
10 | Клокова Фекла Иванова: 16 / - | крестьянка - падчерица Клокова Игнатия Михайлова [3]
11 | Клоков Кузьма Терентьев: - / 4 | крестьянин - сын Клокова Терентия Егорова [5]
12 | Клокова Анисья Терентьева: - / 3 | крестьянка - дочь Клокова Терентия Егорова [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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