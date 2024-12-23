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Клокова Авдотья Харитонова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Авдотья Харитонова
Пол
жен
Номер записи
2560
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
237
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Клокова Егора Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 870об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 237
01 | Клоков Егор Михайлов: 24 / 37 | крестьянин - глава
02 | Клокова Авдотья Харитонова: 43 / 56 | крестьянка - жена Клокова Егора Михайлова [1]
03 | Клоков Игнатий Михайлов: 32 / 45 | крестьянин - брат Клокова Егора Михайлова [1]
04 | Клокова Мария Никифорова: 39 / 52 | крестьянка - жена Клокова Игнатия Михайлова [3]
05 | Клоков Терентий Егоров: 14 / 27 | крестьянин - сын Клокова Егора Михайлова [1]
06 | Клокова Елена Григорьева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Терентия Егорова [5]
07 | Клокова Фекла Егорова: 17 / 30 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
08 | Клокова Акулина Егорова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
09 | Клокова Ирина Игнатьева: 0 / - | крестьянка - дочь Клокова Игнатия Михайлова [3]
10 | Клокова Фекла Иванова: 16 / - | крестьянка - падчерица Клокова Игнатия Михайлова [3]
11 | Клоков Кузьма Терентьев: - / 4 | крестьянин - сын Клокова Терентия Егорова [5]
12 | Клокова Анисья Терентьева: - / 3 | крестьянка - дочь Клокова Терентия Егорова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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