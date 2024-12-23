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Клоков Егор Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клоков Егор Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2559
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
237
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 870
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 237
01 | Клоков Егор Михайлов: 24 / 37 | крестьянин - глава
02 | Клокова Авдотья Харитонова: 43 / 56 | крестьянка - жена Клокова Егора Михайлова [1]
03 | Клоков Игнатий Михайлов: 32 / 45 | крестьянин - брат Клокова Егора Михайлова [1]
04 | Клокова Мария Никифорова: 39 / 52 | крестьянка - жена Клокова Игнатия Михайлова [3]
05 | Клоков Терентий Егоров: 14 / 27 | крестьянин - сын Клокова Егора Михайлова [1]
06 | Клокова Елена Григорьева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Терентия Егорова [5]
07 | Клокова Фекла Егорова: 17 / 30 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
08 | Клокова Акулина Егорова: 6 / 19 | крестьянка - дочь Клокова Егора Михайлова [1]
09 | Клокова Ирина Игнатьева: 0 / - | крестьянка - дочь Клокова Игнатия Михайлова [3]
10 | Клокова Фекла Иванова: 16 / - | крестьянка - падчерица Клокова Игнатия Михайлова [3]
11 | Клоков Кузьма Терентьев: - / 4 | крестьянин - сын Клокова Терентия Егорова [5]
12 | Клокова Анисья Терентьева: - / 3 | крестьянка - дочь Клокова Терентия Егорова [5]
Комментарий наборщика
Здесь неверно указан возраст. На момент ревизии 1762 года Егору было 22 года.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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