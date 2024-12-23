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Клокова Аксинья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Аксинья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2557
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
236
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Клокова Ивана Дмитриева [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 870
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 236
01 | Клоков Иван Дмитриев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Клокова Татьяна Дмитриева: 69 / - | крестьянская вдова - мать Клокова Ивана Дмитриева [1]
03 | Клокова Наталья Савельева: 44 / 57 | крестьянка - жена Клокова Ивана Дмитриева [1]
04 | Клоков Семен Дмитриев: 38 / 51 | крестьянин - брат Клокова Ивана Дмитриева [1]
05 | Клокова Анна Данилова: 35 / 48 | крестьянка - жена Клокова Семена Дмитриева [4]
06 | Клоков Захар Иванов: 16 / - | крестьянин - сын Клокова Ивана Дмитриева [1]
07 | Клоков Ларион Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Клокова Ивана Дмитриева [1]
08 | Клокова Аксинья Сергеева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Лариона Иванова [7]
09 | Клокова Аксинья Иванова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Клокова Ивана Дмитриева [1]
10 | Клоков Семен Семенов: 7 / 20 | крестьянин - сын Клокова Семена Дмитриева [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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