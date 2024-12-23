Клокова Татьяна Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Клокова Татьяна Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2550
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 236
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Клокова Ивана Дмитриева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 69
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1713
- Год смерти
- 1784
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 236
01 | Клоков Иван Дмитриев: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Клокова Татьяна Дмитриева: 69 / - | крестьянская вдова - мать Клокова Ивана Дмитриева [1]
03 | Клокова Наталья Савельева: 44 / 57 | крестьянка - жена Клокова Ивана Дмитриева [1]
04 | Клоков Семен Дмитриев: 38 / 51 | крестьянин - брат Клокова Ивана Дмитриева [1]
05 | Клокова Анна Данилова: 35 / 48 | крестьянка - жена Клокова Семена Дмитриева [4]
06 | Клоков Захар Иванов: 16 / - | крестьянин - сын Клокова Ивана Дмитриева [1]
07 | Клоков Ларион Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Клокова Ивана Дмитриева [1]
08 | Клокова Аксинья Сергеева: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Лариона Иванова [7]
09 | Клокова Аксинья Иванова: 10 / 23 | крестьянка - дочь Клокова Ивана Дмитриева [1]
10 | Клоков Семен Семенов: 7 / 20 | крестьянин - сын Клокова Семена Дмитриева [4]
- Комментарий наборщика
- Вдова Клокова (Носова) Дмитрия Тимофеева.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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