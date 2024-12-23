Зацепляев Иван Алексеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Зацепляев Иван Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2542
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 235
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1734
- Год смерти
- 1789
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 235
01 | Зацепляев Иван Алексеев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Анна Нефедова: 55 / 68 | крестьянка - жена Зацепляева Ивана Алексеева [1]
03 | Зацепляев Василий Иванов: 15 / 28 | крестьянин - сын Зацепляева Ивана Алексеева [1]
04 | Зацепляева Анна Федорова: - / 29 | крестьянка - жена Зацепляева Василия Иванова [3]
05 | Зацепляев Николай Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Зацепляева Василия Иванова [3]
06 | Зацепляева Прасковья Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Зацепляева Василия Иванова [3]
07 | Зацепляева Пелагея Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Зацепляева Василия Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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