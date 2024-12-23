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Зацепляев Иван Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Зацепляев Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2542
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
235
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1734
Год смерти
1789
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 235
01 | Зацепляев Иван Алексеев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Зацепляева Анна Нефедова: 55 / 68 | крестьянка - жена Зацепляева Ивана Алексеева [1]
03 | Зацепляев Василий Иванов: 15 / 28 | крестьянин - сын Зацепляева Ивана Алексеева [1]
04 | Зацепляева Анна Федорова: - / 29 | крестьянка - жена Зацепляева Василия Иванова [3]
05 | Зацепляев Николай Васильев: - / 4 | крестьянин - сын Зацепляева Василия Иванова [3]
06 | Зацепляева Прасковья Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Зацепляева Василия Иванова [3]
07 | Зацепляева Пелагея Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Зацепляева Василия Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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