Бурмасов Филипп Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурмасов Филипп Филиппов

Бурмасов Филипп Филиппов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бурмасов Филипп Филиппов
Пол
муж
Номер записи
2540
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
234
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 234
01 | Бурмасов Филипп Филиппов: 31 / 50 | крестьянин - глава
02 | Бурмасов Андреян Васильев: 24 / 37 | крестьянин - племянник Бурмасова Филиппа Филиппова [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в текущей РС не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.