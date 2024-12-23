Герасим Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Герасим Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2536
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 232
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- пасынок Максима Осипова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 232
01 | Михаил Осипов: 51 / - | крестьянин - глава
02 | Максим Осипов: 46 / - | крестьянин - брат Михаила Осипова [1]
03 | Авдотья Тимофеева: 49 / - | крестьянка - жена Максима Осипова [2]
04 | Герасим Герасимов: 7 / 20 | крестьянин - пасынок Максима Осипова [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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