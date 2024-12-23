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Рябова Татьяна Сергеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рябова Татьяна Сергеева
Пол
жен
Номер записи
2531
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
231
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Рябовой Агафьи Ивановой [4]
Возраст по прошлой РС
18
Куда убыл
с. Кожино, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 869
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 231
01 | Рябов Игнатий Кузьмин: 60 / - | крестьянин - глава
02 | Рябов Иван Игнатьев: 21 / - | крестьянин - сын Рябова Игнатия Кузьмина [1]
03 | Рябова Татьяна Матвеева: 25 / - | крестьянка - жена Рябова Ивана Игнатьева [2]
04 | Рябова Агафья Иванова: 49 / - | крестьянская вдова - сноха Рябова Игнатия Кузьмина [1]
05 | Рябов Ипат Сергеев: 26 / 39 | крестьянин - сын Рябовой Агафьи Ивановой [4]
06 | Рябова Ульяна Епифанова: 21 / 34 | крестьянка - жена Рябова Ипата Сергеева [5]
07 | Рябова Татьяна Сергеева: 18 / - | крестьянка - дочь Рябовой Агафьи Ивановой [4]
08 | Рябов Семен Ипатов: 0 / - | крестьянин - сын Рябова Ипата Сергеева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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