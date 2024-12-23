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Рябова Марфа Кузьмина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Рябова Марфа Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
2523
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
230
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Рябова Кузьмы Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 868об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 230
01 | Рябов Кузьма Федоров: 34 / 47 | крестьянин - глава
02 | Рябова Варвара Егорова: 34 / - | крестьянка - жена Рябова Кузьмы Федорова [1]
03 | Рябова Устинья Степанова: - / 38 | крестьянка - жена Рябова Кузьмы Федорова [1]
04 | Рябова Марфа Кузьмина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Рябова Кузьмы Федорова [1]
05 | Рябова Дарья Гаврилова: 12 / - | крестьянка - падчерица Рябова Кузьмы Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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