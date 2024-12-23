Рябова Устинья Степанова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Рябова Устинья Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2522
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 230
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Рябова Кузьмы Федорова [1]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 868
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 230
01 | Рябов Кузьма Федоров: 34 / 47 | крестьянин - глава
02 | Рябова Варвара Егорова: 34 / - | крестьянка - жена Рябова Кузьмы Федорова [1]
03 | Рябова Устинья Степанова: - / 38 | крестьянка - жена Рябова Кузьмы Федорова [1]
04 | Рябова Марфа Кузьмина: 2 / 15 | крестьянка - дочь Рябова Кузьмы Федорова [1]
05 | Рябова Дарья Гаврилова: 12 / - | крестьянка - падчерица Рябова Кузьмы Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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