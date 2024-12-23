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Середавин Иван Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Середавин Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
2519
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
229
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Середавина Андрея Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 868
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 229
01 | Середавин Андрей Егоров: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Середавина Феодосия Павлова: 27 / - | крестьянка - жена Середавина Андрея Егорова [1]
03 | Середавина Матрена Иванова: 54 / - | крестьянская вдова - мать Середавина Андрея Егорова [1]
04 | Середавин Иван Андреев: 1 / - | крестьянин - сын Середавина Андрея Егорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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