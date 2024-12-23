Середавина Матрена Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Середавина Матрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2518
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 229
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- мать Середавина Андрея Егорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 54
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1728
- Год смерти
- 1785
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 868
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 229
01 | Середавин Андрей Егоров: 25 / - | крестьянин - глава
02 | Середавина Феодосия Павлова: 27 / - | крестьянка - жена Середавина Андрея Егорова [1]
03 | Середавина Матрена Иванова: 54 / - | крестьянская вдова - мать Середавина Андрея Егорова [1]
04 | Середавин Иван Андреев: 1 / - | крестьянин - сын Середавина Андрея Егорова [1]
- Комментарий наборщика
- Вдова Середавина Егора Ануфриева.
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- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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