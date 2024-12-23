Клокова Татьяна Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Клокова Татьяна Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2511
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 228
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь Клокова Василия Федорова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Куда убыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина выбытия
- выдана в замужество
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 867об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 228
01 | Клоков Иван Федоров: 48 / 61 | крестьянин - глава
02 | Клокова Меланья Григорьева: 49 / 62 | крестьянка - жена Клокова Ивана Федорова [1]
03 | Клоков Василий Федоров: 42 / 55 | крестьянин - брат Клокова Ивана Федорова [1]
04 | Клокова Анна Иванова: 45 / 58 | крестьянка - жена Клокова Василия Федорова [3]
05 | Клоков Семен Иванов: 27 / - | крестьянин - сын Клокова Ивана Федорова [1]
06 | Клокова Афимья Федорова: 27 / - | крестьянка - жена Клокова Семена Иванова [5]
07 | Клоков Демид Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Клокова Ивана Федорова [1]
08 | Клокова Ирина Герасимова: 23 / 36 | крестьянка - жена Клокова Демида Иванова [7]
09 | Клокова Ирина Иванова: 26 / 39 | крестьянка - дочь Клокова Ивана Федорова [1]
10 | Клокова Ирина Иванова: 16 / - | крестьянка - дочь Клокова Ивана Федорова [1]
11 | Клоков Филипп Васильев: 21 / 34 | крестьянин - сын Клокова Василия Федорова [3]
12 | Клокова Дарья Лаврентьева: - / 30 | крестьянка - жена Клокова Филиппа Васильева [11]
13 | Клоков Кузьма Васильев: 15 / 28 | крестьянин - сын Клокова Василия Федорова [3]
14 | Клокова Авдотья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Клокова Кузьмы Васильева [13]
15 | Клоков Николай Васильев: 14 / - | крестьянин - сын Клокова Василия Федорова [3]
16 | Клокова Марфа Васильева: 16 / - | крестьянка - дочь Клокова Василия Федорова [3]
17 | Клокова Татьяна Васильева: 8 / - | крестьянка - дочь Клокова Василия Федорова [3]
18 | Клоков Василий Семенов: 2 / - | крестьянин - сын Клокова Семена Иванова [5]
19 | Клоков Егор Демидов: 3 / 16 | крестьянин - сын Клокова Демида Иванова [7]
20 | Клокова Пелагея Демидова: 2 / 15 | крестьянка - дочь Клокова Демида Иванова [7]
21 | Клокова Авдотья Демидова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Клокова Демида Иванова [7]
- Комментарий наборщика
- Выдана в замужество за Гринина Евдокима Семенова (см. л.878об этого же документа).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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