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Клокова Аграфена Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клокова Аграфена Андреева
Пол
жен
Номер записи
2494
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
227
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
падчерица Клокова Ивана Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 227
01 | Клоков Иван Семенов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Клокова Анна Спиридонова: 47 / 60 | крестьянка - жена Клокова Ивана Семенова [1]
03 | Клокова Аграфена Андреева: 12 / - | крестьянка - падчерица Клокова Ивана Семенова [1]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Петра Прокофьева (см. л.866 того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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