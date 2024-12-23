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Клоков Иван Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Клоков Иван Семенов
Пол
муж
Номер записи
2492
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
227
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1790
Год рождения вычисленный
1732
Год смерти
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 227
01 | Клоков Иван Семенов: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Клокова Анна Спиридонова: 47 / 60 | крестьянка - жена Клокова Ивана Семенова [1]
03 | Клокова Аграфена Андреева: 12 / - | крестьянка - падчерица Клокова Ивана Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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