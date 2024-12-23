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Железнова Афимья Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Железнова Афимья Егорова
Пол
жен
Номер записи
2491
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
226
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Железнова Егора Ерофеева [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 226
01 | Железнов Егор Ерофеев: 33 / - | крестьянин - глава
02 | Железнова Февронья Трофимова: 56 / 69 | крестьянская вдова - мать Железнова Егора Ерофеева [1]
03 | Железнова Анна Ерофеева: 34 / - | крестьянка - жена Железнова Егора Ерофеева [1]
04 | Железнов Ефим Иванов: 14 / 27 | крестьянин - пасынок Железнова Егора Ерофеева [1]
05 | Железнова Анна Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Железнова Ефима Иванова [4]
06 | Железнова Афимья Егорова: 15 / 28 | крестьянка - дочь Железнова Егора Ерофеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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