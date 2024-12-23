Железнова Анна Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Железнова Анна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2490
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 226
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Железнова Ефима Иванова [4]
- Откуда прибыл
- д. Сальниково, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 226
01 | Железнов Егор Ерофеев: 33 / - | крестьянин - глава
02 | Железнова Февронья Трофимова: 56 / 69 | крестьянская вдова - мать Железнова Егора Ерофеева [1]
03 | Железнова Анна Ерофеева: 34 / - | крестьянка - жена Железнова Егора Ерофеева [1]
04 | Железнов Ефим Иванов: 14 / 27 | крестьянин - пасынок Железнова Егора Ерофеева [1]
05 | Железнова Анна Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Железнова Ефима Иванова [4]
06 | Железнова Афимья Егорова: 15 / 28 | крестьянка - дочь Железнова Егора Ерофеева [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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