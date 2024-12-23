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Аграфена Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Аграфена Андреева
Пол
жен
Номер записи
2485
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
225
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Петра Прокофьева [3]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 225
01 | Петр Матвеев: 35 / 48 | крестьянин - глава
02 | Прасковья Егорова: 35 / 48 | крестьянка - жена Петра Матвеева [1]
03 | Петр Прокофьев: 16 / 29 | крестьянин - пасынок Петра Матвеева [1]
04 | Аграфена Андреева: - / 26 | крестьянка - жена Петра Прокофьева [3]
Комментарий наборщика
Падчерица Клокова Ивана Семенова (см. л.866об того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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