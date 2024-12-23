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Бородавкин Борис Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкин Борис Трофимов
Пол
муж
Номер записи
2480
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
224
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 224
01 | Бородавкин Борис Трофимов: 32 / 45 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Татьяна Родионова: 28 / 41 | крестьянка - жена Бородавкина Бориса Трофимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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