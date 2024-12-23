Бородавкина Агафья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Бородавкина Агафья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2476
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 223
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Бородавкина Тимофея Андреева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Причина выбытия
- солдатка
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 223
01 | Бородавкин Андрей Степанов: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Екатерина Андреева: 41 / 54 | крестьянка - жена Бородавкина Андрея Степанова [1]
03 | Бородавкин Тимофей Андреев: 19 / - | крестьянин - сын Бородавкина Андрея Степанова [1]
04 | Бородавкина Агафья Иванова: 19 / - | крестьянка - жена Бородавкина Тимофея Андреева [3]
05 | Бородавкина Афимья Андреева: 10 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
06 | Бородавкина Ирина Андреева: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
07 | Бородавкина Аксинья Андреева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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