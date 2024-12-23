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Бородавкина Агафья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Бородавкина Агафья Иванова
Пол
жен
Номер записи
2476
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
223
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Бородавкина Тимофея Андреева [3]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 866
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 223
01 | Бородавкин Андрей Степанов: 44 / 57 | крестьянин - глава
02 | Бородавкина Екатерина Андреева: 41 / 54 | крестьянка - жена Бородавкина Андрея Степанова [1]
03 | Бородавкин Тимофей Андреев: 19 / - | крестьянин - сын Бородавкина Андрея Степанова [1]
04 | Бородавкина Агафья Иванова: 19 / - | крестьянка - жена Бородавкина Тимофея Андреева [3]
05 | Бородавкина Афимья Андреева: 10 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
06 | Бородавкина Ирина Андреева: 8 / - | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
07 | Бородавкина Аксинья Андреева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Бородавкина Андрея Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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